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    Парфенов назвал поражение от «Зенита» «общекомандным безумием»

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (1:7) в 22-м туре РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков "Зенита". Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала — видимо, все выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то.

    "Зенит" — та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счет ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили еще нападающего.

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    • Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника — акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: "Парни, вопросов нет". Сегодня бог разум отнял, называется», — приводит слова Парфенова «Матч ТВ». 0

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