«Зенит» — «Урал»: счет матча 7:1, обзор голов

в домашнем матче 22-го тура российской Премьер-лиги разгромилсо счетом 7:1.

«Сине-бело-голубые» вышли вперед уже на 8-й минуте. Сердар Азмун получил мяч после паса от Магомеда Оздоева и поймал на противоходе Ярослава Годзюра, низом пробив в ближний угол.

Спустя четыре минуты отличился Артем Дзюба, замкнувший прострел Ярослава Ракицкого.

Еще через три минуты вновь забил Азмун, удачно сыгравший на добивании, когда Годзюр отбил мяч перед собой.

На 28-й минуте свой дебютный мяч в РПЛ забил бразильский игрок «Зенита» Малком, сделавший счет 4:0.

Уже после перерыва, на 61-й минуте, Азмун оформил хет-трик, воспользовавшись передачей Малкома.

На 66-й минуте «Урал» сократил отставание благодаря пенальти, который реализовал Андрей Панюков.

И все же через три минуты Себастьян Дриусси, замкнув прострел от Азмуна, вернул питерцам преимущество в пять мячей.

На 72-й минуте победную точку поставил Дзюба, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Артема Юсупова.

РПЛ. 22-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 7:1 (4:0) Голы: Азмун, 8 (1:0). Дзюба, 12 (2:0). Азмун, 15 (3:0). Малком, 28 (4:0). Азмун, 61 (5:0). Панюков, 66 — с пенальти (5:1). Дриусси, 70 (6:1). Дзюба, 72 — с пенальти (7:1)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий (Кузяев, 79), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев (Шамкин, 73), Жирков (Мусаев, 46), Азмун, Дзюба, Малком«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Мамин, Вилюш (Поляков, 46), Калинин, Димитров (Шаболин, 67), Аугустыняк, Егорычев, Бикфалви, Ефремов (Юсупов, 55), ПанюковПредупреждения: Калинин, 62. Мусаев, 75

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (50 очков), а «Урал» — десятое (25 очков). 0