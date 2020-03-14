«Зенит» — «Урал»: счет матча 7:1, обзор голов

«Сине-бело-голубые» вышли вперед уже на 8-й минуте. Сердар Азмун получил мяч после паса от Магомеда Оздоева и поймал на противоходе Ярослава Годзюра, низом пробив в ближний угол.
Спустя четыре минуты отличился Артем Дзюба, замкнувший прострел Ярослава Ракицкого.
Еще через три минуты вновь забил Азмун, удачно сыгравший на добивании, когда Годзюр отбил мяч перед собой.
На 28-й минуте свой дебютный мяч в РПЛ забил бразильский игрок «Зенита» Малком, сделавший счет 4:0.
Уже после перерыва, на 61-й минуте, Азмун оформил хет-трик, воспользовавшись передачей Малкома.
На 66-й минуте «Урал» сократил отставание благодаря пенальти, который реализовал Андрей Панюков.
И все же через три минуты Себастьян Дриусси, замкнув прострел от Азмуна, вернул питерцам преимущество в пять мячей.
На 72-й минуте победную точку поставил Дзюба, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Артема Юсупова.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (50 очков), а «Урал» — десятое (25 очков). 0