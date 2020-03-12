«Урал» будет проводить домашние матчи РПЛ без зрителей

объявил о временном прекращении продаж билетов на домашние матчи российской Премьер-лиги из-за угрозы коронавируса.

«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб "Урал" приостановил реализацию билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи команды в Российской Премьер-Лиге.

Эта мера принята в связи с решением Координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области от 11 марта об ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек на территории нашего региона до конца апреля 2020 года.

В настоящий момент футбольный клуб "Урал" проводит консультации с руководством региона, а также ожидает подробной разъяснительной информации по данной проблеме. Официальная позиция клуба, а также важная информация для болельщиков будут опубликованы позже. Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и набраться терпения», — говорится в заявлении на официальном сайте «Урала».

Напомним, ранее «Локомотив» приостановил продажу билетов на матч с «Оренбургом». 0