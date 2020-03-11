«Сочи» — «Оренбург»: счет 5:1, обзор голов

В матче 18 тура РПЛ, который ранее был перенесен,на своем поле разгромилсо счетом 5:1. В составе хозяев дубль сделал Александр Кокорин.

На 24 минуте «сочинцы» вышли вперед благодаря автоголу Аюпова. Спустя 10 минут Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар. Новичок «курортников» оформил дубль на 62 минуте.

Неприличным счет сделал Мостовой с передачи Нобоа, который также ассистировал в ситуации со вторым голом Кокорина.

Сам же Нобоа забил на 78 минуте, оформив гол+две передачи по системе «гол+пас».

Гости смогли ответить лишь раз. Фамейе «размочил» счет за 5 минут до окончания основного времени игры.

Таким образом, «Сочи» поднялся в турнирной таблице, покинув зону вылета. Команда вышла на 14 место и оказалась в зоне плей-офф на выбывание с 21 баллом. «Оренбург» на 11 строчке. У коллектива на два пункта больше.