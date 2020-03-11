ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЭпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
  • 21:55
    • Коста сыграет в атаке «Атлетико» против «Ливерпуля»
  • 21:46
    • Названа официальная дата боя Усика и Чисоры
  • 21:19
    • «Сочи» дома разгромил «Оренбург». Кокорин сделал дубль
  • 20:54
    • Известны полуфинальные пары плей-офф КХЛ в Восточной конференции
  • 20:33
    • РПЛ: На матч будут допущены до 5 000 человек
    Все новости спорта

    «Сочи» дома разгромил «Оренбург». Кокорин сделал дубль

    «Сочи» — «Оренбург»: счет 5:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Сочи Оренбург Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 18 тура РПЛ, который ранее был перенесен, «Сочи» на своем поле разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. В составе хозяев дубль сделал Александр Кокорин.

    Футболисты «Сочи»
    Футболисты «Сочи»

    На 24 минуте «сочинцы» вышли вперед благодаря автоголу Аюпова. Спустя 10 минут Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар. Новичок «курортников» оформил дубль на 62 минуте.

    Неприличным счет сделал Мостовой с передачи Нобоа, который также ассистировал в ситуации со вторым голом Кокорина.

    Сам же Нобоа забил на 78 минуте, оформив гол+две передачи по системе «гол+пас».

    Гости смогли ответить лишь раз. Фамейе «размочил» счет за 5 минут до окончания основного времени игры.

    Таким образом, «Сочи» поднялся в турнирной таблице, покинув зону вылета. Команда вышла на 14 место и оказалась в зоне плей-офф на выбывание с 21 баллом. «Оренбург» на 11 строчке. У коллектива на два пункта больше.

    РПЛ. 18 тур
    «Сочи» — «Оренбург» — 5:1
    Голы: 1:0 — 24, автогол Аюпов, 2:0 — 35, пенальти Кокорин, 3:0 — 62 Кокорин, 4:0 — 73 Мостовой, 5:0 — 78 Нобоа, 5:1 — 84 Фамейе«Сочи»: Джанаев, Цаллагов (Лагатор, 72), Маргасов, Новосельцев, Заика (Набиуллин, 76), Мостовой, Нобоа, Миладинович, Мевля, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 80)«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Сиваков (Зотов, 65), Мишкич, Аюпов, Рогич (Чуканов, 76), Рикарду Алвеш (Силла, 63), Деспотович, ФамейеПредупреждения: Фамейе (87)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылета
  • 09/03/2020 в 22:13
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Атлетико»
  • 2.08
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра на «Энфилде» будет интереснее, чем в Мадриде
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Как пройдет матч в Париже без зрителей?
  • ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Боруссия» М прервет победную серию «Кельна»?
  • «Боруссия» М — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Игроки «Салавата» Хоккей КХЛ. «Салават» обыграл «Авангард», «Йокерит» разгромил «Локо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 21:460
  • 19:40
    • Матч Швеции и России пройдет без зрителей
  • 17:53
    • Чемпионат Испании может быть остановлен из-за коронавируса
  • 16:36
    • Кокорин назвал историю с судом заказной
    Йосип Иличич Футбол Покер Иличича и новая реальность футбола. «Аталанта» в тишине прошла «Валенсию»Обзор СМИ после выхода «Аталанты» в четвертьфинал Лиги чемпионов 14:080
  • Экспресс дня

  • Лига Европы: ставка на хозяев
  • 5.28
    •
  • 21:27
    • «Йокерит» выиграл серию с «Локомотивом» и вышел на СКА
  • 17:34
    • «Локомотив» приостановил продажу билетов на матч с «Оренбургом»
  • 17:18
    • Экс-наставник «Байера» возглавит ПСВ
    Президент УЕФА Чеферин попал в сложную ситуацию Футбол Коронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020?В Италии было принято остановить все спортивные мероприятия, в том числе и футбольный чемпионат Вчера в 21:560
  • 16:22
    • Джано порвал боковую связку колена на тренировке
  • 16:11
    • «Рома» не полетит в Испанию на матч с «Севильей»
  • 14:47
    • Футболисты «Арсенала» отправлены на карантин
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие