«Сочи» — «Оренбург»: счет 5:1, обзор голов

Футболисты «Сочи»
ФК «Сочи»
На 24 минуте «сочинцы» вышли вперед благодаря автоголу Аюпова. Спустя 10 минут Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар. Новичок «курортников» оформил дубль на 62 минуте.
Неприличным счет сделал Мостовой с передачи Нобоа, который также ассистировал в ситуации со вторым голом Кокорина.
Сам же Нобоа забил на 78 минуте, оформив гол+две передачи по системе «гол+пас».
Гости смогли ответить лишь раз. Фамейе «размочил» счет за 5 минут до окончания основного времени игры.
Таким образом, «Сочи» поднялся в турнирной таблице, покинув зону вылета. Команда вышла на 14 место и оказалась в зоне плей-офф на выбывание с 21 баллом. «Оренбург» на 11 строчке. У коллектива на два пункта больше.
РПЛ. 18 тур
«Сочи» — «Оренбург» — 5:1
Голы: 1:0 — 24, автогол Аюпов, 2:0 — 35, пенальти Кокорин, 3:0 — 62 Кокорин, 4:0 — 73 Мостовой, 5:0 — 78 Нобоа, 5:1 — 84 Фамейе«Сочи»: Джанаев, Цаллагов (Лагатор, 72), Маргасов, Новосельцев, Заика (Набиуллин, 76), Мостовой, Нобоа, Миладинович, Мевля, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 80)«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Сиваков (Зотов, 65), Мишкич, Аюпов, Рогич (Чуканов, 76), Рикарду Алвеш (Силла, 63), Деспотович, ФамейеПредупреждения: Фамейе (87)