В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Испания — Колумбия. Начало — 23:30 (мск). Испания — Колумбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: «Фурия Роха» не испытала проблем в отборе на чемпионат Европы и легко туда пробилась.

Испанская «националка» стала первой в своей группу, набрав 21 очко в 8 встречах. Испанцы смогли обойти Шотландию, Норвегию, Грузию и Кипр.

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Главная команда Испании на текущий момент занимает 8 место в рейтинге ФиФА.

Последние матчи: это будет первый матч для национальной команды Испании в этом году, а прошлый она завершила победами над Грузией (3:1), Кипром (3:1) и Норвегией (1:0).

До этого также были виктории в матчах с Шотландией (2:0), Кипром (6:0) и Грузией (7:1).

Все прогнозы на футбол

А перед этим Испания смогла выиграть Лигу наций, сначала в полуфинале переиграв Италию (2:1), а затем в финале по пенальти одолев Хорватию (0:0, 5:4 по пенальти).

Не сыграют: наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

Состояние команды: испанская сборная прекрасно чувствует себя, выиграла в прошлом году Лигу наций и теперь будет одной из главных фаворитов чемпионата Европы.

Чемпионы Европы 2008 и 2012 годов на групповой стадии главного континентального турнира четырехлетия сыграют против Хорватии, Италии и Албании. Группа очень непростая, но испанцам она по силам.

Колумбия

Турнирное положение: колумбийская национальная команда сейчас продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира 2026 года.

Главная команда Колумбии по итогам 6 туров имеет в своем активе 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. На мировое первенство отправится 6 лучших сборных Латинской Америки.

Также колумбийцы, которые сейчас занимают 15 место в рейтинге ФИФА, в этом году выступят в Кубке Америки.

Последние матчи: в 2024 году «кофейщики» еще не проводили игр, а вот в конце прошлого года Колумбия провела два спарринга, в которых добыла победу над Мексикой (3:2) и Венесуэлой (1:0)

Перед этим сборная Колумбии переиграла Парагвай (1:0) и Бразилию (2:1) в рамках квалификации к чемпионату миру.

А вот до этого подопечные Нестора Лоренсо трижды кряду сыграли вничью — с Эквадором (0:0), Уругваем (2:2) и Чили (0:0).

Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.

Состояние команды: колумбийцы уже давно не проигрывают и показывают отличный футбол.

Сейчас команда ведет подготовку к Кубке Америки, который состоится летом. В соперниках Колумбии по группе будут Бразилия и Парагвай. Достаточно будет занять второе место, чтобы пробиться в плей-офф.

Думается, что сборная Колумбии должна выходить из группы на Кубок Америки и попадать на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

Испания имеет серию из 8 подряд побед во всех матчах

Колумбия не проигрывает на протяжении 19 матчей подряд

Команды только 2 раза встречались между собой — 1-й раз победила Испанию, 2-й была зафиксирована ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.95, а победа Колумбии — в 4.70.

ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: обе команды находятся в потрясающей форме и постоянно забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол и минимум три гола на две команды.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.80.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то испанцы, конечно, являются фаворитами и должны побеждать. А вот сделают ли они это уверенно, большой вопрос, поэтому лучше перестраховаться.

Ставка: победа Испании с форой-1 за 2.20.