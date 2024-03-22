ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру Жоау ФеликсЧто ждет Жоау Феликса: контракт с «Барселоной», возвращение в «Атлетико» или переезд в Саудовскую Аравию? Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
    Все новости спорта

    Сможет ли Испания прервать удачную серию Колумбии?

    Испания — Колумбия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на сборную Колумбии
    Прогноз и ставки на Испания — Колумбия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Испании
    В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Испания — Колумбия. Начало — 23:30 (мск). Испания — Колумбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2024 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 23:30 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: «Фурия Роха» не испытала проблем в отборе на чемпионат Европы и легко туда пробилась.

    Испанская «националка» стала первой в своей группу, набрав 21 очко в 8 встречах. Испанцы смогли обойти Шотландию, Норвегию, Грузию и Кипр.

    Испания — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.733.804.80Бонус$9500
    •

    Главная команда Испании на текущий момент занимает 8 место в рейтинге ФиФА.

    Последние матчи: это будет первый матч для национальной команды Испании в этом году, а прошлый она завершила победами над Грузией (3:1), Кипром (3:1) и Норвегией (1:0).

    До этого также были виктории в матчах с Шотландией (2:0), Кипром (6:0) и Грузией (7:1).

    Все прогнозы на футбол

    А перед этим Испания смогла выиграть Лигу наций, сначала в полуфинале переиграв Италию (2:1), а затем в финале по пенальти одолев Хорватию (0:0, 5:4 по пенальти).

    Не сыграют: наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

    Состояние команды: испанская сборная прекрасно чувствует себя, выиграла в прошлом году Лигу наций и теперь будет одной из главных фаворитов чемпионата Европы.

    Чемпионы Европы 2008 и 2012 годов на групповой стадии главного континентального турнира четырехлетия сыграют против Хорватии, Италии и Албании. Группа очень непростая, но испанцам она по силам.

    Колумбия

    Турнирное положение: колумбийская национальная команда сейчас продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира 2026 года.

    Главная команда Колумбии по итогам 6 туров имеет в своем активе 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. На мировое первенство отправится 6 лучших сборных Латинской Америки.

  • Трансферный дайджест. 12-18 марта
  • Копмейнерс отправится в «Ювентус», Мален переедет в АПЛ, Иммобиле может вернуться к Симоне Индзаги
  • 18/03/2024

    • Также колумбийцы, которые сейчас занимают 15 место в рейтинге ФИФА, в этом году выступят в Кубке Америки.

    Последние матчи: в 2024 году «кофейщики» еще не проводили игр, а вот в конце прошлого года Колумбия провела два спарринга, в которых добыла победу над Мексикой (3:2) и Венесуэлой (1:0)

    Перед этим сборная Колумбии переиграла Парагвай (1:0) и Бразилию (2:1) в рамках квалификации к чемпионату миру.

    А вот до этого подопечные Нестора Лоренсо трижды кряду сыграли вничью — с Эквадором (0:0), Уругваем (2:2) и Чили (0:0).

    Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.

    Состояние команды: колумбийцы уже давно не проигрывают и показывают отличный футбол.

    Сейчас команда ведет подготовку к Кубке Америки, который состоится летом. В соперниках Колумбии по группе будут Бразилия и Парагвай. Достаточно будет занять второе место, чтобы пробиться в плей-офф.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Думается, что сборная Колумбии должна выходить из группы на Кубок Америки и попадать на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • Испания имеет серию из 8 подряд побед во всех матчах

    • Колумбия не проигрывает на протяжении 19 матчей подряд

    • Команды только 2 раза встречались между собой — 1-й раз победила Испанию, 2-й была зафиксирована ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.95, а победа Колумбии — в 4.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

    Прогноз: обе команды находятся в потрясающей форме и постоянно забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол и минимум три гола на две команды.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.80.

    Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то испанцы, конечно, являются фаворитами и должны побеждать. А вот сделают ли они это уверенно, большой вопрос, поэтому лучше перестраховаться.

    Ставка: победа Испании с форой-1 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Австралия — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тайвань — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гонконг — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кипр — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Северная Македония (U21) — Гибралтар (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Черногория — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Таусон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кудерметова — Синьюй Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калинская — Сиюй Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шнайдер — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Офнер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Испания — Колумбия с коэффициентом 1.80. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Испания прервать удачную серию Колумбии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры