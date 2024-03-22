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    Греция разгромила Казахстан в отборе на Евро-2024

    Греция — Казахстан: счет матча 5:0 (4:0), обзор голов

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    В полуфинале Пути С отборочного раунда Евро-2024 Греция разгромила у себя дома Казахстан со счетом 5:0.

    Анастасиос Бакасетас
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    Анастасиос Бакасетас

    Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис, Димитриос Курбелис. Еще один мяч в свои ворота забил Еркин Тапалов.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь C
    Греция — Казахстан 5:0
    Голы: 1:0 Анастасиос Бакасетас (пенальти) (9'), 2:0 Димитриос Пелькас (15'), 3:0 Фотис Иоаннидис (37'), 4:0 Димитриос Курбелис (40'), 5:0 Еркин Олегулы Тапалов (автогол) (87') Предупреждения: Ян Вороговский (17'), Пантелис Хацидиакос (30'), Adilet Sadybekov (54'), Рамазан Оразов (66'), Темирлан Ерланов (68')

    Все прогнозы на Евро-2024

    В финале Пути С Греция сыграет с Грузией, которая обыграла Люксембург (2:0).

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