Греция — Казахстан: счет матча 5:0 (4:0), обзор голов

В полуфинале Пути С отборочного раунда Евро-2024разгромила у себя домасо счетом 5:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис, Димитриос Курбелис. Еще один мяч в свои ворота забил Еркин Тапалов.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь C Греция — Казахстан 5:0 Голы: 1:0 Анастасиос Бакасетас (пенальти) (9'), 2:0 Димитриос Пелькас (15'), 3:0 Фотис Иоаннидис (37'), 4:0 Димитриос Курбелис (40'), 5:0 Еркин Олегулы Тапалов (автогол) (87') Предупреждения: Ян Вороговский (17'), Пантелис Хацидиакос (30'), Adilet Sadybekov (54'), Рамазан Оразов (66'), Темирлан Ерланов (68')

Все прогнозы на Евро-2024

В финале Пути С Греция сыграет с Грузией, которая обыграла Люксембург (2:0).