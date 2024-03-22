Исландия разгромила Израиль, Украина вырвала победу у Боснии и Герцеговины

В отборочном турнире Евро-2024 Пути В завершились две встречи, по итогам которых были выявлены финалисты.

Босния и Герцеговина в драматичном матче уступила Украине со счетом 1:2.

В первом тайме голов не было. На 57-й минуте Николай Матвиенко забил в свои ворота.

Украина смогла отыграться на 85-й минуте после точного удара Романа Яремчука, ему ассистировал Ефим Конопля.

Через три минуты гости вышли вперед. С передачи Романа Яремчука отличился Артем Довбик.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь B Босния и Герцеговина — Украина 1:2 Голы: 1:0 Николай Матвиенко (автогол) (57'), 1:1 Роман Яремчук (85'), 1:2 Артем Довбик (88') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Анель Ахмедходжич (Аднан Ковачевич, 82'), Зеад Колашинац, Амар Дедич (Эльдар Чивич, 68'), Юсуф Газибегович, Деннис Хаджикадунич, Гойко Цимирот, Раде Крунич (Амар Рахманович, 90'), Харис Хайрадинович (Миралем Пьянич, 83'), Эрмедин Демирович, Edin Džeko Украина: Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Александр Зубков (Алексей Гуцуляк, 76'), Владимир Бражко (Роман Яремчук, 81'), Александр Зинченко (Руслан Малиновский, 76'), Артем Довбик (Максим Таловеров, 90'), Михаил Мудрик Предупреждения: Зеад Колашинац (9'), Николай Матвиенко (16'), Юсуф Газибегович (27'), Ефим Конопля (59'), Анель Ахмедходжич (80'), Роман Яремчук (90 + 2'), Аднан Ковачевич (90 + 4')

Календарь и таблица Евро-2024

В параллельном матче Израиль потерпел разгромное поражение от Исландии — 1:4.

Хозяева вышли вперед на 31-й минуте после точного удара с пенальти Эрона Захави, но затем исландцы забили четыре безответных мяча.

Главным героем встречи стал Альберт Гудмундссон, оформивший хет-трик. Также отличился Арнор Траустасон.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь B Израиль — Исландия 1:4 Голы: 1:0 Эран Захави (пенальти) (31'), 1:1 Альберт Гудмундссон (39'), 1:2 Арнор Траустасон (42'), 1:3 Альберт Гудмундссон (83'), 1:4 Альберт Гудмундссон (87') Израиль: Омри Глазер, Элазар Даса, Шон Гольдберг, Рой Ревиво, Габи Каниховски (Оскар Глоч, 46'), Дор Перец (Мохаммад Абу Фани, 71'), Гади Кинда (Рамзи Сафури, 62'), Эран Захави, Анан Халаили (Лиэль Абада, 71'), Дор Тургеман, Miguel Vitor Исландия: Хаукон Рафн Валдимарссон, Гюдмюндюр Тоураринссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Арнор Траустасон (Ísak Bergmann Johannesson, 62'), Хакон-Арнар Харальдссон, Виллюм-Тор Виллюмссон (Jon Dagur Þorsteinsson, 46'), Виктор Паульссон, Альберт Гудмундссон, Орри Оускарссон (Андри Гудьонсен, 62'), Arnor Sigurðsson (Микаэль Андерсон, 78') Предупреждение: Эран Захави (74') Удаление: Рой Ревиво (73')

Теперь 26 марта Украина и Исландия выявят в очном матче команду, которая поедет на Евро-2024.