Азербайджан U21
Турнирное положение: В нынешнем отборе азербайджанцы явно не преуспевают. Команда осела на дне турнирной таблицы своей группы.
При этом Азербайджан U21 выиграл лишь в 1 поединке из 4. Да и забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.
Азербайджан U21 — Англия U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Азербайджанцы минимально уступили украинцам.
Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан U21 добыл 2 виктории. Забила в этих поединках команда 4 мяча при 6 пропущенных.
Свою единственную викторию в нынешней квалификации команда добыла над люксембуржцами (3:2). А вот североирландцев не сдюжила (0:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма посредственно. Да и с реализацией у азербайджанцев есть проблемы.
Тем не менее, за здорово живешь очки команда никому не подарит. Да и шанс проявить себя на фоне столь мощного соперника выпадает не всегда.
И уж совсем очевидно, что Азербайджан U21 будет действовать с явной оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдержать атаки англичан.
Англия U21
Турнирное положение: Греки сражаются за одно из двух первых мест в группе. Сейчас молодые британцы находятся на 2 месте.
Причем Англия U21 в 5 поединках квалификации добыла 4 виктории. Англичане настреляли аж 20 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда продемонстрировала свой класс. Англичане разгромили североирландскую молодежку (3:0).
До того команда нанесла поражение сборной Сербии U21 (3:0). А вот до того случилось единственное поражение от украинцев (2:3).
Наверняка в этом поединке Англия U21 будет действовать первым номером. Шансы на итоговое первое место еще сохраняются.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Англия U21 вполне способна выиграть группу. Вот только теперь англичанам нельзя терять очки.
Довольно монолитно действует и оборона команды. В 5 матчах пропущено 4 мяча, 3 из которых британцы пропустили в том самом матче с Украиной U21.
Матчи против азербайджанцев для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Англия U21 выиграла 4.
И уж совсем очевидно, что гости будут драться за 3 очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров англичане уж точно обязаны!
Статистика для ставок
- Англия U21 выиграла у азербайджанцев в 4 матчах из 5
- Азербайджан U21 последний раз не уступал британцам еще 19 лет назад
- Англичане в среднем забивают 4 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 12.70, а победа оппонента — в скромные 34.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.24 и 3.48.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Англичане на две головы сильнее соперника, к тому же мотивированы обогнать украинцев.
Британцы имеют весьма квалифицированный состав, и явно намерены выиграть группу.
Ставка: Фора Англии U21 -3.5 за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.49