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    Молодые англичане разнесут азербайджанцев

    Азербайджан U21 — Англия U21. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 22 марта 2024 года

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    Харви Эллиотт
    В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Азербайджан U21 — Англия U21. Начало — 15:00 (мск). Азербайджан U21 — Англия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 22 Марта 2024 года
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    Азербайджан U21

    Турнирное положение: В нынешнем отборе азербайджанцы явно не преуспевают. Команда осела на дне турнирной таблицы своей группы.

    При этом Азербайджан U21 выиграл лишь в 1 поединке из 4. Да и забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

    Азербайджан U21 — Англия U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Азербайджанцы минимально уступили украинцам.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан U21 добыл 2 виктории. Забила в этих поединках команда 4 мяча при 6 пропущенных.

    Свою единственную викторию в нынешней квалификации команда добыла над люксембуржцами (3:2). А вот североирландцев не сдюжила (0:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма посредственно. Да и с реализацией у азербайджанцев есть проблемы.

    Тем не менее, за здорово живешь очки команда никому не подарит. Да и шанс проявить себя на фоне столь мощного соперника выпадает не всегда.

    И уж совсем очевидно, что Азербайджан U21 будет действовать с явной оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдержать атаки англичан.

    Англия U21

    Турнирное положение: Греки сражаются за одно из двух первых мест в группе. Сейчас молодые британцы находятся на 2 месте.

    Причем Англия U21 в 5 поединках квалификации добыла 4 виктории. Англичане настреляли аж 20 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда продемонстрировала свой класс. Англичане разгромили североирландскую молодежку (3:0).

    До того команда нанесла поражение сборной Сербии U21 (3:0). А вот до того случилось единственное поражение от украинцев (2:3).

    Наверняка в этом поединке Англия U21 будет действовать первым номером. Шансы на итоговое первое место еще сохраняются.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Англия U21 вполне способна выиграть группу. Вот только теперь англичанам нельзя терять очки.

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    Довольно монолитно действует и оборона команды. В 5 матчах пропущено 4 мяча, 3 из которых британцы пропустили в том самом матче с Украиной U21.

    Матчи против азербайджанцев для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Англия U21 выиграла 4.

    И уж совсем очевидно, что гости будут драться за 3 очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров англичане уж точно обязаны!

    Статистика для ставок

    • Англия U21 выиграла у азербайджанцев в 4 матчах из 5

    • Азербайджан U21 последний раз не уступал британцам еще 19 лет назад

    • Англичане в среднем забивают 4 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 12.70, а победа оппонента — в скромные 34.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.24 и 3.48.

    Прогноз: Англичане на две головы сильнее соперника, к тому же мотивированы обогнать украинцев.

    Британцы имеют весьма квалифицированный состав, и явно намерены выиграть группу.

    Ставка: Фора Англии U21 -3.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.49

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    Ставка и прогноз на матч Азербайджан U21 — Англия U21 с коэффициентом 2.31. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Молодые англичане разнесут азербайджанцев
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