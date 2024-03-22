В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Азербайджан U21 — Англия U21. Начало — 15:00 (мск). Азербайджан U21 — Англия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азербайджан U21

Турнирное положение: В нынешнем отборе азербайджанцы явно не преуспевают. Команда осела на дне турнирной таблицы своей группы.

При этом Азербайджан U21 выиграл лишь в 1 поединке из 4. Да и забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Азербайджанцы минимально уступили украинцам.

Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан U21 добыл 2 виктории. Забила в этих поединках команда 4 мяча при 6 пропущенных.

Свою единственную викторию в нынешней квалификации команда добыла над люксембуржцами (3:2). А вот североирландцев не сдюжила (0:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма посредственно. Да и с реализацией у азербайджанцев есть проблемы.

Тем не менее, за здорово живешь очки команда никому не подарит. Да и шанс проявить себя на фоне столь мощного соперника выпадает не всегда.

И уж совсем очевидно, что Азербайджан U21 будет действовать с явной оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдержать атаки англичан.

Англия U21

Турнирное положение: Греки сражаются за одно из двух первых мест в группе. Сейчас молодые британцы находятся на 2 месте.

Причем Англия U21 в 5 поединках квалификации добыла 4 виктории. Англичане настреляли аж 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда продемонстрировала свой класс. Англичане разгромили североирландскую молодежку (3:0).

До того команда нанесла поражение сборной Сербии U21 (3:0). А вот до того случилось единственное поражение от украинцев (2:3).

Наверняка в этом поединке Англия U21 будет действовать первым номером. Шансы на итоговое первое место еще сохраняются.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Англия U21 вполне способна выиграть группу. Вот только теперь англичанам нельзя терять очки.

Довольно монолитно действует и оборона команды. В 5 матчах пропущено 4 мяча, 3 из которых британцы пропустили в том самом матче с Украиной U21.

Матчи против азербайджанцев для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Англия U21 выиграла 4.

И уж совсем очевидно, что гости будут драться за 3 очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров англичане уж точно обязаны!

Статистика для ставок

Англия U21 выиграла у азербайджанцев в 4 матчах из 5

Азербайджан U21 последний раз не уступал британцам еще 19 лет назад

Англичане в среднем забивают 4 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 12.70, а победа оппонента — в скромные 34.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.24 и 3.48.

Прогноз: Англичане на две головы сильнее соперника, к тому же мотивированы обогнать украинцев.

Британцы имеют весьма квалифицированный состав, и явно намерены выиграть группу.

Ставка: Фора Англии U21 -3.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.49