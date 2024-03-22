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    Польша и Уэльс разыграют путевку на Евро-2024

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    В матче полуфинала квалификации Евро-2024 сборная Польши в родных стенах переиграла команду Эстонии со счетом 5:1.

    Роберт Левандовский (сборная Польши)
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    Роберт Левандовский (сборная Польши)

    На голы Пшемыслава Франковского, Петра Зелиньского, Якуб Петровского, Себастиана Шиманского и автогол Кароля Метца гости ответили точным ударом престижа Мартина Веткала.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь A
    Польша — Эстония 5:1
    Голы: 1:0 Пшемыслав Франковский (22'), 2:0 Пётр Зелиньски (50'), 3:0 Якуб Пётровский (70'), 4:0 Карол Метс (автогол) (74'), 5:0 Себастьян Шиманьски (76'), 5:1 Мартин Веткал (78') Предупреждения: Максим Паскотши (15'), Максим Паскотши (27'), Тымотеуш Пухач (60')

    В параллельной игре сборная Уэльса разгромила команду Финляндии со счетом 4:1. За хозяев забивали Дэвид Брукс, Неко Уильямс, Бреннан Джонсон и Дэниел Джеймс, а за гостей Теему Пукки.

    Таким образом, теперь Польша и Уэльс 26 марта разыграют между собой путевку на Евро-2024.

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