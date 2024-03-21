Карпин: Никакой информации не получили. Довольны только результатом

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о товарищеском матче с Сербией (4:0).

«При таком счёте удаление сыграло большую роль. Если отбросить эти вещи, то не понравилась концовка первого тайма. Чуть расслабились.

Если бы не удаление, было бы лучше. Не факт, что было бы лучше с точки зрения результата. Но информации получили бы больше. Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Следующий матч сборная России проведет 25 марта против сборной Парагвая.