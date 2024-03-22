Италия U21
Турнирное положение: В нынешнем отборочном цикле итальянцы лидируют в своей группе. Команда набрала 11 очков в 5 поединках.
При этом Италия U21 в 5 матчах забила 13 мячей в ворота соперников. И это притом, что в воротах команды побывало всего 2 мяча.
Италия U21 — Латвия U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потеряла 2 важных очка. Итальянцы не сумели обыграть ирландских одногодок (2:2).
До того Италия U21 разгромила скромных санмаринцев (7:0). А вот чуть ранее команда сумела одолеть норвежских одногодок (2:0).
Отлично проявляет себя форвард Уилфред Гнонто. На его счету уже 4 забитых мяча в текущей квалификации.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма монолитно. Да и с реализацией у итальянской молодежки полный ажур.
Тем не менее, лидерство итальянцев пока хлипковатое. Отрыв от ирландских сверстников все еще минимальный.
И уж совсем очевидно, что Италия U21 будет действовать с позиции силы. Итальянцы постараются закрепиться на 1 месте в группе.
Латвия U21
Турнирное положение: Латвийцы нынешний отбор проводят весьма посредственно. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице.
Причем сборная Латвия U21 в 5 поединках квалификации забила лишь 5 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.
Последние матчи: в своем последнем матче отбора латвийцы взяли три очка. Команда переиграла турецких одногодок (2:1).
До того команда потерпела поражение от ирландцев (1:2). А вот с норвежскими сверстниками вышел форменный коллапс (0:7).
В своем последнем контрольном матче Латвия U21 уступила. Прибалтийцы минимально проиграли азербайджанцам.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне Латвия U21 едва ли будет претендовать на что-то серьезное. Да и вообще, оборона команды уж слишком ненадежна.
Причем главным бичом команды можно считать нестабильность в игре и результатах. Да и бороться на равных с итальянцами вряд ли получится.
Интересно, что в первой встрече с итальянцами Латвия U21 не дала себя в обиду. Тот поединок принес сенсационную сухую ничью.
И уж совсем очевидно, что гости будут стараться зацепиться за очки. Латвийцы уже демонстрировали свое умение давать бой фаворитам.
Статистика для ставок
- Сборная Латвия U21 в первом матче расписала мировую с итальянцами (0:0)
- Италия U21 еще не проиграла ни одного матча в группе
- Итальянцы пропустили всего 2 мяча в текущей квалификации
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Италия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа оппонента — в скромные 32.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 2.98.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Итальянцы явно будут максимально активны в атаке, к тому же хотят реабилитироваться за ничью в первом матче с латвийцами.
Итальянцы имеют сильный по именам состав, и уж точно не допустят недооценки соперника.
Ставка: Фора Италии U21 -3.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.54