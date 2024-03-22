В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Италия U21 — Латвия U21. Начало — 20:15 (мск). Италия U21 — Латвия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия U21

Турнирное положение: В нынешнем отборочном цикле итальянцы лидируют в своей группе. Команда набрала 11 очков в 5 поединках.

При этом Италия U21 в 5 матчах забила 13 мячей в ворота соперников. И это притом, что в воротах команды побывало всего 2 мяча.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потеряла 2 важных очка. Итальянцы не сумели обыграть ирландских одногодок (2:2).

До того Италия U21 разгромила скромных санмаринцев (7:0). А вот чуть ранее команда сумела одолеть норвежских одногодок (2:0).

Отлично проявляет себя форвард Уилфред Гнонто. На его счету уже 4 забитых мяча в текущей квалификации.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма монолитно. Да и с реализацией у итальянской молодежки полный ажур.

Тем не менее, лидерство итальянцев пока хлипковатое. Отрыв от ирландских сверстников все еще минимальный.

И уж совсем очевидно, что Италия U21 будет действовать с позиции силы. Итальянцы постараются закрепиться на 1 месте в группе.

Латвия U21

Турнирное положение: Латвийцы нынешний отбор проводят весьма посредственно. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице.

Причем сборная Латвия U21 в 5 поединках квалификации забила лишь 5 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

Последние матчи: в своем последнем матче отбора латвийцы взяли три очка. Команда переиграла турецких одногодок (2:1).

До того команда потерпела поражение от ирландцев (1:2). А вот с норвежскими сверстниками вышел форменный коллапс (0:7).

В своем последнем контрольном матче Латвия U21 уступила. Прибалтийцы минимально проиграли азербайджанцам.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне Латвия U21 едва ли будет претендовать на что-то серьезное. Да и вообще, оборона команды уж слишком ненадежна.

Причем главным бичом команды можно считать нестабильность в игре и результатах. Да и бороться на равных с итальянцами вряд ли получится.

Интересно, что в первой встрече с итальянцами Латвия U21 не дала себя в обиду. Тот поединок принес сенсационную сухую ничью.

И уж совсем очевидно, что гости будут стараться зацепиться за очки. Латвийцы уже демонстрировали свое умение давать бой фаворитам.

Статистика для ставок

Сборная Латвия U21 в первом матче расписала мировую с итальянцами (0:0)

Италия U21 еще не проиграла ни одного матча в группе

Итальянцы пропустили всего 2 мяча в текущей квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа оппонента — в скромные 32.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 2.98.

Прогноз: Итальянцы явно будут максимально активны в атаке, к тому же хотят реабилитироваться за ничью в первом матче с латвийцами.

Итальянцы имеют сильный по именам состав, и уж точно не допустят недооценки соперника.

Ставка: Фора Италии U21 -3.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.54