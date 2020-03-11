«Лейпциг» — «Тоттенхэм»: счет 3:0, обзор голов

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионовна своем поле снова переиграл. Матч завершился со счетом 3:0.

Дубль на счету Марселя Забитцера, который отличился на 10 и 21 минуте. Футболист поразил цель дальним ударом в нижний угол и ударом головой с навеса в ближний угол.

Точку в матче поставил вышедший на замену Эмиль Форсберг. На 87 минуте игрок оказался в штрафной соперника и после отскока ударил в дальний угол с близкого расстояния. У Льориса не было шансов среагировать.

«Быки» во второй раз выходят в четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда обыграла «шпор» с общим счетом 4:0.