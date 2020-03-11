«Лейпциг» — «Тоттенхэм»: счет 3:0, обзор голов

Тимо Вернер и Марсель Забитцер
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Дубль на счету Марселя Забитцера, который отличился на 10 и 21 минуте. Футболист поразил цель дальним ударом в нижний угол и ударом головой с навеса в ближний угол.
Точку в матче поставил вышедший на замену Эмиль Форсберг. На 87 минуте игрок оказался в штрафной соперника и после отскока ударил в дальний угол с близкого расстояния. У Льориса не было шансов среагировать.
«Быки» во второй раз выходят в четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда обыграла «шпор» с общим счетом 4:0.
Лига чемпионов. 1/8
«Лейпциг» — «Тоттенхэм» — 3:0
Голы: 1:0 — 10 Забитцер, 2:0 — 21 Забитцер, 3:0 — 87 Форсберг«Лейпциг» Гулачи, Мукиеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер«Тоттенхэм» Льорис, Орье (Фэган-Уолкотт, 90), Алдервейрелд, Танганга, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), ДайерПредупреждения: Сессеньон (34), Уинкс (45), Лаймер (50), Танганга (68), Алли (70), Забитцер (71)