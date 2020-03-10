Ляпорт и Де Брейне вернулись к тренировкам

Главный тренеррассказал о восстановлении травмированных

«Ляпорт и Де Брейне принимали участие в тренировках в последние два дня, но я не уверен, что они будут готовы сыграть с "Арсеналом". Посмотрим, как они будут чувствовать себя на утренней тренировке в среду и примем решение», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

«С Агуэро все в порядке. Сане с каждым днем чувствует себя все лучше, очень жду момента, когда он будет готов сыграть за основу», — добавил тренер.

Перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится в среду, 11 марта 0