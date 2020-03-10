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    Ляпорт и Де Брейне вернулись к тренировкам

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении травмированных Эмерика Ляпорта и Кевина Де Брейне.

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне

    «Ляпорт и Де Брейне принимали участие в тренировках в последние два дня, но я не уверен, что они будут готовы сыграть с "Арсеналом". Посмотрим, как они будут чувствовать себя на утренней тренировке в среду и примем решение», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

    «С Агуэро все в порядке. Сане с каждым днем чувствует себя все лучше, очень жду момента, когда он будет готов сыграть за основу», — добавил тренер.

    Перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится в среду, 11 марта 0

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