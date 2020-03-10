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    Кокорин: «Зенит» целенаправленно не отпустил меня в «Марсель»

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    Нападающий Александр Кокорин рассказал о несостоявшемся трансфере в «Марсель» в зимнее межсезонье.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: "Сейчас готов, потому что 'Зениту' я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам".

    Он сказал: "Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у 'Зенита', это будет покупка или аренда". Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с "Зенитом". Сказали, что "Зенит" не заинтересован меня отдавать», — сказал Кокорин в программе «КраСава» на YouTube.

    «Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так«, — добавил футболист. 0

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