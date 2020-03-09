«Ювентус» — «Интер»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над миланским(2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Счет был открыт на 54-й минуте. Матюиди догнал мяч и от лицевой прострелил к линии вратарской, отскок получился на Рэмси, который расстрелял ворота «Интера».

На 67-й минуте Дибала у чужой штрафной отыгрался в стенку с Рэмси, прорвался к воротам, обыграв по пути защитника, а в завершении изящным ударом внешней стороной стопы направил мяч под самую штангу.

«Ювентус» набрал 63 очка и вернул первую строчку в таблице Серии А, на одно очко опережая идущий вторым римский «Лацио». У «Интера» третье место, 54 очка и матч в запасе.

Матч прошел без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии. По постановлению правительства страны все спортивные мероприятия в Италии до третьего апреля пройдут без зрителей. 0