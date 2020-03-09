ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 00:40
    • «Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А
  • 22:11
    • «Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы
  • 21:34
    • «Ман Юнайтед» победил в «манкунианском» дерби
  • 21:02
    • Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом»
  • 19:31
    • «Бавария» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А

    «Ювентус» — «Интер»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над миланским «Интером» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 54-й минуте. Матюиди догнал мяч и от лицевой прострелил к линии вратарской, отскок получился на Рэмси, который расстрелял ворота «Интера».

    На 67-й минуте Дибала у чужой штрафной отыгрался в стенку с Рэмси, прорвался к воротам, обыграв по пути защитника, а в завершении изящным ударом внешней стороной стопы направил мяч под самую штангу.

    «Ювентус» набрал 63 очка и вернул первую строчку в таблице Серии А, на одно очко опережая идущий вторым римский «Лацио». У «Интера» третье место, 54 очка и матч в запасе.

    Матч прошел без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии. По постановлению правительства страны все спортивные мероприятия в Италии до третьего апреля пройдут без зрителей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • 02/03/2020 в 19:58
    •
  • Прогноз
  • «Сассуоло» — «Брешиа»
  • 3.00
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Попадет ли «Спартак» на рога к «быкам»?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Поквитается ли ЦСКА с «Ростовом» за поражение в первом круге?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Обыграет ли «Зенит» уверенно «Уфу»?
  • «Зенит» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей КХЛ. «Сибирь» проиграла «Автомобилисту», ЦСКА победил в гостях у «Торпедо»8 марта пройдут четыре матча первого раунда плей-офф КХЛ Вчера в 20:290
  • 23:26
    • Назван состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира в Контиолахти
  • 22:03
    • Гильерме — лучший игрок матча «Локомотив» — «Ахмат»
  • 21:12
    • «Ренн» отгрузил «Монпелье» пять безответных мячей
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги Вчера в 22:210
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 00:12
    • Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения
  • 23:46
    • Сульшер: Мы становимся лучше, это впечатляет
  • 22:57
    • Гвардиола: Да, мы могли бы сыграть лучше
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», «Ман Юнайтед» был сильнее «Сити»Подробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги Вчера в 21:410
  • 19:49
    • ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»
  • 19:36
    • «Спартак» сравнял счет в серии с «Динамо»
  • 19:21
    • «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и прошел в 1/4 Кубка Гагарина
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.88
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Химки — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие