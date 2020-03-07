Имбула: Я сразу понял — в «Сочи» будет что-то особенное

Новичок «Сочи»рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в российском клубе.

Напомним, «Сочи» получил разрешение комитета РФС по статусу игроков дозаявить француза после закрытия трансферного окна.

«Мне позвонил владелец моего агентства и позвал в этот проект. Я сразу понял — будет что-то особенное, потому что это редкость, чтобы он сам занимался трансфером. Сразу решил, что я в игре.

Если я начну обсуждать все предложения, которые у меня были во время этого трансферного окна, то на это уйдет все интервью. Сейчас я в "Сочи" и готов весь свой опыт и навыки отдавать этой команде.

Я не комментирую слова "каких-то" людей. Могу лишь добавить, что я был и до сих пор остаюсь самым дорогим трансфером в истории "Стока".

Как говорят в моем агентстве: "Игра покажет". Ждать осталось недолго», — приводит слова игрока Sport24.

Последним клубом 27-летнего опорника был «Сток Сити» из английского чемпионшипа. С начала текущего сезона Имбула выступал за итальянский «Лечче», проведя 4 матча и забив 1 гол. 0