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    Имбула: Я сразу понял — в «Сочи» будет что-то особенное

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    Новичок «Сочи» Жильбер Имбула рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в российском клубе.

    Жильбер Имбула
    Жильбер Имбула

    Напомним, «Сочи» получил разрешение комитета РФС по статусу игроков дозаявить француза после закрытия трансферного окна.

    «Мне позвонил владелец моего агентства и позвал в этот проект. Я сразу понял — будет что-то особенное, потому что это редкость, чтобы он сам занимался трансфером. Сразу решил, что я в игре.

    Если я начну обсуждать все предложения, которые у меня были во время этого трансферного окна, то на это уйдет все интервью. Сейчас я в "Сочи" и готов весь свой опыт и навыки отдавать этой команде.

    Я не комментирую слова "каких-то" людей. Могу лишь добавить, что я был и до сих пор остаюсь самым дорогим трансфером в истории "Стока".

    Как говорят в моем агентстве: "Игра покажет". Ждать осталось недолго», — приводит слова игрока Sport24.

    Последним клубом 27-летнего опорника был «Сток Сити» из английского чемпионшипа. С начала текущего сезона Имбула выступал за итальянский «Лечче», проведя 4 матча и забив 1 гол. 0

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