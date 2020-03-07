Сборная Бразилия объявила состав на матчи отбора ЧМ-2022

Отметим, что в список не попал вратарь «Ливерпуля» Алиссон, получивший накануне травму.
Вратари: Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Иван Куарезма («Понте Прета»);
Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило («Ювентус»), Алекс Сандро («Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Фелипе («Атлетико»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруно Гимараэс («Лион»), Артур («Барселона»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Бруно Энрике («Фламенго»), Эвертон Соарес («Гремио»);
Нападающие: Филиппе Коутиньо («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»).
28 марта Бразилия проведет домашний матч с Боливией, 1 апреля многократные чемпионы мира в гостях сыграют с Перу. 0