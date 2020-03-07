«Алавес» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

«Валенсия»
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В составе «Алавеса» забил Эдгар Мендес, у гостей отличился Даниэль Парехо.
Полузащитник клуба из Валенсии Денис Черышев попал в стартовый состав и был заменен в концовке матча.
«Валенсия» находится на 7-м месте в таблице Примеры, «Алавес» занимает 12-ю строчку.
Примера. 27-й тур
«Алавес» — «Валенсия» — 1:1 (0:1)
Голы: Парехо, 34 (0:1). Мендес, 73 (1:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса (Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Хоселу, Лукас, Мендес, Риоха (Сайнс, 65)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Флоренци (Коклен, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Гонсалу Гедеш, 72), Черышев (Родриго, 82)Предупреждения: Кондогбья, 35. Лукас, 36. Ксимо Наварро, 39. Эли, 42. Хосе Гайя, 61. Хоселу, 62. Мендес, 84. Диакаби, 90