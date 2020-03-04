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    Дзюба и Азмун не сыграют с «Ахматом»

    Футбол Кубок России Футбол России Ахмат Зенит
    Стали известны составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Встреча пройдет в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени.

    В заявке «сине-бело-голубых» не оказалось травмированных Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.

    Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.

    Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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