Дзюба и Азмун не сыграют с «Ахматом»

Стали известны составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени.

В заявке «сине-бело-голубых» не оказалось травмированных Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.

Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0