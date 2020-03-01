Сульшер: Обе команды заслужили ничью

В матче 28 тура АПЛсыграл вничью с. Главный тренер «манкунианцев»прокомментировал этот результат.

«Игра разделилась на две половины. В первом тайме мы были великолепны. Но старт получился очень странным, не стоит так начинать.

После этого мы играли в фантастический футбол и должны были лидировать к перерыву, мы могли выиграть в концовке. Весь второй тайм мы защищались и довольны полученным очком.

Обе команды заслужили ничью: мы были лучше в первом тайме, они — во втором», — сказал норвежец BBC Sport.

«В футболе такое иногда случается, когда передерживаешь мяч. Кэлверт-Льюин всегда добегает, жаль, что мяч залетел в ворота. Мы ответили и заслуженно забили», — говорит Сульшер об ошибке Де Хеа. 0