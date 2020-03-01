Клопп: Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина

«Они сделали именно то, что хотели, а мы — нет. Так устроен футбол.
Первая половина матча выдалась непростой, много подборов в нападении, беготни туда-сюда.
Мы много владели мячом, но занимали неподходящие позиции для навесов, голевых ударов. Нам противостояла по-настоящему хорошая, организованная команда, у которой был отличный план на матч.
Нужно признать, хоть это и нелегко, что мы были недостаточно хороши сегодня.
Мы проигрывали 0:3, но продолжали бороться. Мы избежали глупых ситуаций, когда кто-нибудь выходит из себя и пытается кого-нибудь ударить.
Если ты побеждаешь — хорошо. Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина», — сказал немец в интервью BBC. 0