Клопп: Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина

Главный тренерподелился своими мыслями после первого поражения в АПЛ в нынешнем сезоне. «Мерсисайдцы» проиграли3:0.

«Они сделали именно то, что хотели, а мы — нет. Так устроен футбол.

Первая половина матча выдалась непростой, много подборов в нападении, беготни туда-сюда.

Мы много владели мячом, но занимали неподходящие позиции для навесов, голевых ударов. Нам противостояла по-настоящему хорошая, организованная команда, у которой был отличный план на матч.

Нужно признать, хоть это и нелегко, что мы были недостаточно хороши сегодня.

Мы проигрывали 0:3, но продолжали бороться. Мы избежали глупых ситуаций, когда кто-нибудь выходит из себя и пытается кого-нибудь ударить.

Если ты побеждаешь — хорошо. Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина», — сказал немец в интервью BBC. 0