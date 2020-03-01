ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив» Ноль голов и удаление Семина. Судья взбодрил унылый матч в Санкт-Петербурге
  • 23:57
    • «Ренн» на выезде разобрался с «Тулузой»
  • 22:29
    • «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ
  • 21:27
    • ПСЖ дома разгромил «Дижон»
  • 20:57
    • «Зенит» разошелся миром с «Локо», Семин получил красную карточку
  • 00:10
    • Клопп: Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина
    Все новости спорта

    Клопп: Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина

    Футбол АПЛ Футбол Англии Уотфорд Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями после первого поражения в АПЛ в нынешнем сезоне. «Мерсисайдцы» проиграли «Уотфорду» 3:0.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Они сделали именно то, что хотели, а мы — нет. Так устроен футбол.

    Первая половина матча выдалась непростой, много подборов в нападении, беготни туда-сюда.

    Мы много владели мячом, но занимали неподходящие позиции для навесов, голевых ударов. Нам противостояла по-настоящему хорошая, организованная команда, у которой был отличный план на матч.

    Нужно признать, хоть это и нелегко, что мы были недостаточно хороши сегодня.

    Мы проигрывали 0:3, но продолжали бороться. Мы избежали глупых ситуаций, когда кто-нибудь выходит из себя и пытается кого-нибудь ударить.

    Если ты побеждаешь — хорошо. Если проигрываешь — постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина», — сказал немец в интервью BBC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ
  • 26/02/2020 в 23:36
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.03
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гранада» и «Сельта» подарят голы
  • «Гранада» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Продлит ли «Барселона» свою серию побед на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Стоит ли ждать «низов» на «Луи II»?
  • «Монако» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ Вчера в 22:310
  • 23:09
    • Дюков: Говорю с полной ответственностью, допинговых проблем в российском футболе нет
  • 22:44
    • «Шальке» «всухую» проиграл «Кельну»
  • 21:59
    • Семин: Игра команды после моего удаления? Мы связь держали, игра шла нормально
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:140
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 23:32
    • Иванович: Сегодня команды чего-то ждали, но не дождались
  • 23:30
    • Ван Дейк: Нужно отдать должное «Уотфорду», они сыграли хорошо
  • 23:14
    • Гильерме: Мы больше оборонялись, но при этом были ближе к победе
    «Вегас» — «Баффало» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 февраля Вчера в 09:010
  • 21:54
    • Семак: Через центр было проходить сложно. Поэтому пытались сконцентрироваться на флангах
  • 21:14
    • Тедеско: Мы заслужили победу и рады набранным очкам
  • 20:59
    • «Ростов» не смог обыграть «Ахмат»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тамбов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нант — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие