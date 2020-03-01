«Кальяри» — «Рома»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче 26-го тура итальянской Серии А римскаяв гостях одержала победу надсо счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил хорват Никола Калинич (29 и 41 минуты), еще по голу забили голландский нападающий Джастин Клюйверт (64) и сербский защитник Александар Коларов (81).

За «Кальяри» отличились бразильский хавбек Жоао Педро (28, 89), забивший два мяча, и уругваец Гастон Перейро (75).

После этой победы команда Паулу Фонсеки укрепилась на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков. «Кальяри» идет на 11-м месте с 32 очками в копилке. 0