«Кальяри» — «Рома»: счет матча 3:4, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил хорват Никола Калинич (29 и 41 минуты), еще по голу забили голландский нападающий Джастин Клюйверт (64) и сербский защитник Александар Коларов (81).
За «Кальяри» отличились бразильский хавбек Жоао Педро (28, 89), забивший два мяча, и уругваец Гастон Перейро (75).
После этой победы команда Паулу Фонсеки укрепилась на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков. «Кальяри» идет на 11-м месте с 32 очками в копилке. 0