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    Дубль Калинича помог «Роме» обыграть «Кальяри»

    «Кальяри» — «Рома»: счет матча 3:4, обзор голов

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    В матче 26-го тура итальянской Серии А римская «Рома» в гостях одержала победу над «Кальяри» со счетом 4:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил хорват Никола Калинич (29 и 41 минуты), еще по голу забили голландский нападающий Джастин Клюйверт (64) и сербский защитник Александар Коларов (81).

    За «Кальяри» отличились бразильский хавбек Жоао Педро (28, 89), забивший два мяча, и уругваец Гастон Перейро (75).

    После этой победы команда Паулу Фонсеки укрепилась на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков. «Кальяри» идет на 11-м месте с 32 очками в копилке. 0

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