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    Рамос может получить дисквалификацию за критику судей

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    Как сообщается Mundo Deportivo, Серхио Рамос может получить дисквалификацию на матч 26 тура Примеры с «Барселоной». Представители лиги собираются рассмотреть послематчевые высказывания защитника после встречи «Реала» с «Леванте».

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Напомним, что после игры центрбек «сливочных» жестко раскритиковал Алехандро Хосе Эрнандеса.

    «Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.

    Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — сказал Рамос.

    Отметим, что «класико» состоится 1 марта и пройдет в Мадриде. 0

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