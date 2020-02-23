Рамос может получить дисквалификацию за критику судей

Как сообщается Mundo Deportivo,может получить дисквалификацию на матч 26 тура Примеры с. Представители лиги собираются рассмотреть послематчевые высказывания защитника после встречи

Напомним, что после игры центрбек «сливочных» жестко раскритиковал Алехандро Хосе Эрнандеса.

«Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.

Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — сказал Рамос.

Отметим, что «класико» состоится 1 марта и пройдет в Мадриде. 0