Рамос может получить дисквалификацию за критику судей

Серхио Рамос
globallookpress.com
Напомним, что после игры центрбек «сливочных» жестко раскритиковал Алехандро Хосе Эрнандеса.
«Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.
Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — сказал Рамос.
Отметим, что «класико» состоится 1 марта и пройдет в Мадриде. 0