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    «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи

    «Копенгаген» — «Селтик»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Копенгаген Селтик Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1).

    Футболисты «Селтика»
    Футболисты «Селтика»

    Уже на 14 минуте Каллум Макгрегор и Одсонн Эдуард сообразили на двоих. Второй забил после передачи, технично подбросив мяч над вратарем.

    Даме Н’Дойе 52 минуте воспользовался проникающей передаче Расмуса Фалька и с ближней дистанции прошли вратаря сильнейшим ударом под перекладину. Также под конец матча Йенс Стаге мог вывести хозяев вперед.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Копенгаген» — «Селтик» — 1:1
    Голы: 0:1 — 14 Эдуар, 1:1 — 52 Н’Дойе«Копенгаген»: Юнссон, Овьедо (Бенгтссон, 73), Сигурдссон (Папаяннопулос, 86), Нельссон, Варела, Стаге, Пеп Мас, Фальк, Зека, Н’Дойе, Сантос (Кауфманн, 73)«Селтик»: Форстер, Фримпонг (Шимунович, 84), Айер, Жюльен, Кристи, Макгрегор, Форрест, Браун (Битон, 73), Нтчам (Эльюнусси, 60), Хэйс, ЭдуарПредупреждения: Овьедо (49), Браун (68), Кристи (78), Битон (83)
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