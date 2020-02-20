«Копенгаген» — «Селтик»: счет 1:1, обзор голов

В гостевом матче 1/16 финала Лиги Европысыграл вничью с(1:1).

Уже на 14 минуте Каллум Макгрегор и Одсонн Эдуард сообразили на двоих. Второй забил после передачи, технично подбросив мяч над вратарем.

Даме Н’Дойе 52 минуте воспользовался проникающей передаче Расмуса Фалька и с ближней дистанции прошли вратаря сильнейшим ударом под перекладину. Также под конец матча Йенс Стаге мог вывести хозяев вперед.