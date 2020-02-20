«Копенгаген» — «Селтик»: счет 1:1, обзор голов

Футболисты «Селтика»
«Селтик»
Уже на 14 минуте Каллум Макгрегор и Одсонн Эдуард сообразили на двоих. Второй забил после передачи, технично подбросив мяч над вратарем.
Даме Н’Дойе 52 минуте воспользовался проникающей передаче Расмуса Фалька и с ближней дистанции прошли вратаря сильнейшим ударом под перекладину. Также под конец матча Йенс Стаге мог вывести хозяев вперед.
Лига Европы. 1/16 финала
«Копенгаген» — «Селтик» — 1:1
Голы: 0:1 — 14 Эдуар, 1:1 — 52 Н’Дойе«Копенгаген»: Юнссон, Овьедо (Бенгтссон, 73), Сигурдссон (Папаяннопулос, 86), Нельссон, Варела, Стаге, Пеп Мас, Фальк, Зека, Н’Дойе, Сантос (Кауфманн, 73)«Селтик»: Форстер, Фримпонг (Шимунович, 84), Айер, Жюльен, Кристи, Макгрегор, Форрест, Браун (Битон, 73), Нтчам (Эльюнусси, 60), Хэйс, ЭдуарПредупреждения: Овьедо (49), Браун (68), Кристи (78), Битон (83)