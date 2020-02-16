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    Гризманн: Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своем взаимодействии на поле с лидером каталонской команды Лионелем Месси.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Нахожусь здесь более полугода, но все еще учусь взаимодействовать с партнерами по команде. Дальше все будет только улучшаться. Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом.

    "Хетафе" — сложный соперник. Победа в матче с таким оппонентом никогда не дается просто так. Мы старались сохранять спокойствие и контролировать мяч. Нам было очень трудно, но иногда это полезно», — приводит слова Гризманна Marca.

    Напомним, накануне каталонцы обыграли дома «Хетафе» (2:1) и сравнялись с «Реалом» по набранным очкам, но у «сливочных» матч в запасе. 0

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