ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэвид Бэкхем«Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
  • 11:52
    • Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции в ближайшие дни
  • 11:03
    • ПСЖ — самый финансово стабильный клуб мира
  • 08:57
    • Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
  • 01:10
    • «Милан» упустил победу над «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии
    Все новости спорта

    Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции в ближайшие дни

    Футбол Трансферы Футбол России Зенит Сочи
    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшие дни присоединится к «Сочи» на сборе в Турции, передает ТАСС.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», — сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

    Накануне владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом он отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы и объявление о переходе может состояться в любое время.

  • Кокорин отправился на сборы с «Зенитом-2»
  • Читайте по теме

    • Напомним, в январе ФК «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона, однако, сам футболист переходить отказался и после первого сбора с «Зенитом» присоединился к «Зениту-2» для дальнейшей подготовки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
  • Вчера в 16:57
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Лестер»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли голы в противостоянии «волков» и «лис»?
  • «Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Шмели» и «орлы» устроят голевую перестрелку?
  • «Боруссия» Д — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Валенсия» сможет продлить домашнюю серию?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Дженнаро Гаттузо Футбол Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалуПять выводов после полуфинального матча Кубка Италии Вчера в 17:100
  • 09:59
    • Кашшаи не планирует приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ
  • 12:07
    • Холанн: Я многим благодарен Сульшеру
  • 11:35
    • Буффон: Роналду был одной из причин моего возвращения в «Ювентус»
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчасРейтинг главных звезд атаки европейского футбола 12/02/2020 в 21:130
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 11:20
    • «Зенит» объявил состав на третий сбор
  • 09:45
    • В Италии увеличат применение VAR
  • 09:32
    • Эмери может вернуться в «Севилью»
    Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино Футбол Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?Мерсисайдский клуб приближается к долгожданному чемпионскому титулу 12/02/2020 в 23:481
  • 09:16
    • «Бостон» в двух овертаймах обыграл «Клипперс», «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме»
  • 07:34
    • Сарри: «Ювентус» пропускает голы, которые можно избежать
  • 07:19
    • Ибрагимович не сыграет в ответном поединке Кубка Италии против «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Енисей — Россия U20
  • Футбол
  • Сегодня в 13:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие