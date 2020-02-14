Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции в ближайшие дни

Нападающийв ближайшие дни присоединится кна сборе в Турции, передает ТАСС.

«В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», — сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

Накануне владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом он отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы и объявление о переходе может состояться в любое время.

Напомним, в январе ФК «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона, однако, сам футболист переходить отказался и после первого сбора с «Зенитом» присоединился к «Зениту-2» для дальнейшей подготовки. 0