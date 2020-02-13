Кокорин отправился на сборы с «Зенитом-2»

Вторая команда «Зенита» вылетела в Турцию на сбор, который продлится с 13 по 28 февраля.

С командой отправился форвард Александр Кокорин. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий проведет весеннюю часть сезона в его клубе.

Напомним, в январе ФК «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона, однако, сам футболист переходить отказался и после первого сбора с «Зенитом» присоединился к «Зениту-2» для дальнейшей подготовки.

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