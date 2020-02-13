Кокорин отправился на сборы с «Зенитом-2»

Александр Кокорин
globallookpress.com
С командой отправился форвард Александр Кокорин. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий проведет весеннюю часть сезона в его клубе.
Напомним, в январе ФК «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона, однако, сам футболист переходить отказался и после первого сбора с «Зенитом» присоединился к «Зениту-2» для дальнейшей подготовки.
✈ 🇹🇷 Отправляемся на вторые тренировочные сборы! pic.twitter.com/Ab4WXIGQM8— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) February 13, 2020