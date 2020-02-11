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    «Аякс» планирует вернуть Вертонгена

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    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген может вернуться в «Аякс».

    Ян Вертонген
    Ян Вертонген

    Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг заявил, что он заинтересован в подписании футболиста, как только его контракт со «шпорами» истечет в конце сезона.

    «У Яна есть история в "Аяксе". Конечно, мы внимательно следим за его ситуацией. Если сложатся все условия, то он является вариантом. Здесь нет вопроса о каком-либо возрастном ограничении. Если кто-то достаточно хорош, не имеет значения, сколько ему лет», — цитирует тренера Ziggo.

    Напомним, Вертонген является воспитанником «Аякса». В 2012 году он был продан в «Тоттенхэм» за 12,5 миллиона евро. 0

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