«Аякс» планирует вернуть Вертонгена

Защитникможет вернуться в

Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг заявил, что он заинтересован в подписании футболиста, как только его контракт со «шпорами» истечет в конце сезона.

«У Яна есть история в "Аяксе". Конечно, мы внимательно следим за его ситуацией. Если сложатся все условия, то он является вариантом. Здесь нет вопроса о каком-либо возрастном ограничении. Если кто-то достаточно хорош, не имеет значения, сколько ему лет», — цитирует тренера Ziggo.

Напомним, Вертонген является воспитанником «Аякса». В 2012 году он был продан в «Тоттенхэм» за 12,5 миллиона евро. 0