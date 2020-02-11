Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ

Больше всех зарабатывает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Его годовой оклад составляет 23 млн евро. Второе место в списке занял Кевин де Брюйне («Ман Сити»), зарабатывающий 19,7 млн евро в год. На третьей строчке вингер Рахим Стерлинг, одноклубник бельгийца, который получает 18,5 млн евро в год.
Список состоит из 15 футболистов, при этом пять из них представляют «Манчестер Юнайтед». Вот как выглядит рейтинг:
1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), 23 млн евро;
2. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), 19,7 млн евро;
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), 18,5 млн евро;
4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), 17,8 млн евро;
5. Месут Озил («Арсенал»), 16,5 млн евро;
6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), 15,3 млн евро;
7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), 14,1 млн евро;
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 12,3 млн евро;
8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 12,3 млн евро;
8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»), 12,3 млн евро;
8. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»), 12,3 млн евро;
12. Александр Ляказетт («Арсенал»), 11,1 млн евро;
13. Роберто Фирмино («Ливерпуль»), 11 млн евро;
14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), 10,1 млн евро;
15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), 10 млн евро. 0