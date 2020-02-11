Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ

Портал Sportmac представил список самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге.

Больше всех зарабатывает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Его годовой оклад составляет 23 млн евро. Второе место в списке занял Кевин де Брюйне («Ман Сити»), зарабатывающий 19,7 млн евро в год. На третьей строчке вингер Рахим Стерлинг, одноклубник бельгийца, который получает 18,5 млн евро в год.

Список состоит из 15 футболистов, при этом пять из них представляют «Манчестер Юнайтед». Вот как выглядит рейтинг:

1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), 23 млн евро;

2. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), 19,7 млн евро;

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), 18,5 млн евро;

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), 17,8 млн евро;

5. Месут Озил («Арсенал»), 16,5 млн евро;

6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), 15,3 млн евро;

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), 14,1 млн евро;

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 12,3 млн евро;

8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 12,3 млн евро;

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»), 12,3 млн евро;

8. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»), 12,3 млн евро;

12. Александр Ляказетт («Арсенал»), 11,1 млн евро;

13. Роберто Фирмино («Ливерпуль»), 11 млн евро;

14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), 10,1 млн евро;

15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), 10 млн евро. 0