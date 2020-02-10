ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБольше, чем голеадор. Ассистентский хет-трик Месси принес «Барселоне» три очка
  • 18:59
    • ЦСКА разобрался с «Астаной» в Единой лиге ВТБ
  • 18:43
    • Потапова стартовала с победы в Санкт-Петербурге
  • 18:16
    • Дуглас Коста пропустит несколько недель из-за рецидива травмы
  • 15:35
    • В шорт-лист «Локомотива» входит сербский нападающий
  • 15:18
    • Куртуа признан лучшим игроком Примеры в январе
    Все новости спорта

    Эмери: До моего прихода «Арсенал» катился по наклонной

    Футбол Арсенал АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил период своей работы в лондонском клубе.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери

    «На протяжении двух лет до моего прихода "Арсенал" был клубом, который катился по наклонной. Мы остановили это и даже смогли добраться до финала Лиги Европы. Мы также сумели занять пятое место в АПЛ, несмотря на то, что взяли лишь одно очко в пяти последних матчах. Но в итоге все пошло не так», — цитирует Эмери France Football.

    «У нас было представление о том, как можно дальше улучшать игру. Но мы потеряли четырех наших лидеров. Также возникли проблемы с некоторыми звездными игроками, которые просили больше, чем отдавали команде. Учитывая все эти факторы, нам нужно было больше времени, чтобы добиться успеха в перестройке команды», — добавил испанец.

    Напомним, Эмери был уволен из «Арсенала» 29 ноября 2019 года. Он возглавлял команду с мая 2018-го. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Арсенал» превратился в середняка АПЛ
  • 02/02/2020 в 21:56
    •
  • Прогноз
  • «Брентфорд» — «Лидс»
  • 4.75
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли «Брентфорд» «Лидс»?
  • «Брентфорд» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Отомстит ли «Суонси» лондонцам за кубковый разгром?
  • «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Выйдет ли «Ренн» в полуфинал Кубка Франции?
  • «Бельфор» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Россия — Чехия Хоккей В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три пораженияРеакция спортивных СМИ на поражение российской команды от Чехии по буллитам Вчера в 20:580
  • 20:31
    • «Манчестер Юнайтед» назвал цену на Погба
  • 20:15
    • Дьяченко потерпела поражение на старте турнира в Санкт-Петербурге
  • 19:59
    • Эмери: До моего прихода «Арсенал» катился по наклонной
    Роберт Левандовски Футбол Кто в Европе забивает чаще всех?Рейтинг топ-бомбардиров из пяти ведущих чемпионатов Европы Вчера в 14:290
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Ренна» сложности с «Бельфором»?
  • 3.34
    •
  • 19:45
    • СМИ: «Локомотив» заинтересован в подписании Дзадзы
  • 19:29
    • Неймар пообещал однажды перейти в «Интер Майами»
  • 19:16
    • Диллиан Уайт: Поветкин лучше, чем Руис
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. 42 сэйва Шестеркина и гол Панарина, три очка КоннораОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 07:300
  • 11:57
    • Тульский «Арсенал» пытается подписать Кокорина
  • 10:04
    • Шестеркин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 18:26
    • «Енисей» прервал серию из пяти поражений
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Суонси — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Чарльтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бельфор — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •  3.34
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Завтра в 22:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие