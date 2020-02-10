Эмери: До моего прихода «Арсенал» катился по наклонной

Бывший главный тренероценил период своей работы в лондонском клубе.

«На протяжении двух лет до моего прихода "Арсенал" был клубом, который катился по наклонной. Мы остановили это и даже смогли добраться до финала Лиги Европы. Мы также сумели занять пятое место в АПЛ, несмотря на то, что взяли лишь одно очко в пяти последних матчах. Но в итоге все пошло не так», — цитирует Эмери France Football.

«У нас было представление о том, как можно дальше улучшать игру. Но мы потеряли четырех наших лидеров. Также возникли проблемы с некоторыми звездными игроками, которые просили больше, чем отдавали команде. Учитывая все эти факторы, нам нужно было больше времени, чтобы добиться успеха в перестройке команды», — добавил испанец.

Напомним, Эмери был уволен из «Арсенала» 29 ноября 2019 года. Он возглавлял команду с мая 2018-го. 0