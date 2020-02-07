Дибала подпишет новый долгосрочный контракт с «Ювентусом»

Форвард, вероятно, продолжит выступать за туринский клуб, сообщает Tuttosport.

Ожидается, что аргентинец продлит соглашение с «Ювентусом» до 2025 года. Известно, что туринцы уже предлагали ему контракт с годовой зарплатой до € 10 млн.

Ранее летом футболист мог покинуть команду и перебраться в чемпионат Англии. На Дибалу претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, забил 5 голов и отдал 7 ассистов. 0