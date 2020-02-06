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    «Арарат» исключен из числа участников ПФЛ

    Футбол Второй дивизион. Центр
    На заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение исключить московский «Арарат» из ПФЛ нынешнего сезона.

    «Арарат» исключен из числа участников ПФЛ
    «Арарат» исключен из числа участников ПФЛ

    Решение исключить команду связано с отзывом у «Арарата» лицензии на текущий сезон.

    «Исключить из числа участников ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов ФК "Арарат" г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019-2020 годов», — говорится в заявлении РФС.

    После 17-ти туров зоны «Центр» Олимп-ПФЛ «Арарат» занимал восьмое место с 23 очками. 0

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