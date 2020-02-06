«Арарат» исключен из числа участников ПФЛ

На заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение исключить московскийиз ПФЛ нынешнего сезона.

Решение исключить команду связано с отзывом у «Арарата» лицензии на текущий сезон.

«Исключить из числа участников ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов ФК "Арарат" г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019-2020 годов», — говорится в заявлении РФС.

После 17-ти туров зоны «Центр» Олимп-ПФЛ «Арарат» занимал восьмое место с 23 очками. 0