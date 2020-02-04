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    Гамула: Все в «Ростове» влюбились в Валерия Георгиевича

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    Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта клуба с главным тренером Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «К этому все шло с первого дня его работы в клубе. Когда его приглашал президент, он сразу сказал, что это надолго. Были разговоры и про 5 лет, и про 10.

    Оно так и пришло. Это правильное и хорошее решение для ростовского футбола и болельщиков. Все влюбились в Валерия Георгиевича и команду, все к Карпину очень хорошо относятся», — сказал Гамула в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Напомним, что Карпин работает в «Ростове» с декабря 2017 года. В прошедшем сезоне команда финишировала в РПЛ на девятой строчке. 0

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