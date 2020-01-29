Агент Силвы: На данный момент переговоров с «ПСЖ» нет

В Globoesporte появилось интервью агента, который выступает заи является капитаном «парижан». По его словам, клуб еще не обратился к бразильцу с предложением о продлении контракта.

«На данный момент переговоров с "ПСЖ" нет. У Тьяго уже есть предложения от других клубов, но я не буду об этом говорить, потому что его приоритет — остаться в "ПСЖ".

В футболе все быстро меняется, но на данный момент приоритет — Париж. Мы будем ждать "ПСЖ". Если они не обратятся к нам, то будем выслушивать предложения от других команд», — утверждает агент футболиста.

Отметим, что текущий контракт Силвы с ПСЖ действителен до конца июня. В составе «красно-синих» защитник выступает почти 8 лет. 0