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    Агент Силвы: На данный момент переговоров с «ПСЖ» нет

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    В Globoesporte появилось интервью агента Тьяго Силвы, который выступает за ПСЖ и является капитаном «парижан». По его словам, клуб еще не обратился к бразильцу с предложением о продлении контракта.

    Тьяго Силва
    Тьяго Силва

    «На данный момент переговоров с "ПСЖ" нет. У Тьяго уже есть предложения от других клубов, но я не буду об этом говорить, потому что его приоритет — остаться в "ПСЖ".

    В футболе все быстро меняется, но на данный момент приоритет — Париж. Мы будем ждать "ПСЖ". Если они не обратятся к нам, то будем выслушивать предложения от других команд», — утверждает агент футболиста.

    Отметим, что текущий контракт Силвы с ПСЖ действителен до конца июня. В составе «красно-синих» защитник выступает почти 8 лет. 0

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