«Интер» объявил о подписании Эриксена

«Интер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Датчанин успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Ранее стало известно, что «нерадзурри» будут платить Эриксену 10 миллионов евро в год. Это сделает футболиста вторым по счету высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду.

Сумма сделки по трансферу составила 20 миллионов евро, два из которых получит «Аякс».

В нынешнем сезоне Эриксен забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. 0