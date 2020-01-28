«Интер» объявил о подписании Эриксена

Кристиан Эриксен
globallookpress.com
Датчанин успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
Ранее стало известно, что «нерадзурри» будут платить Эриксену 10 миллионов евро в год. Это сделает футболиста вторым по счету высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду.
Сумма сделки по трансферу составила 20 миллионов евро, два из которых получит «Аякс».
В нынешнем сезоне Эриксен забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. 0