ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдвард Нкетиа и Букайо СакаМолодежь оправдывает доверие Артеты. «Арсенал» выбил «Борнмут» из Кубка Англии
  • 16:16
    • «Интер» объявил о подписании Эриксена
  • 16:48
    • Российская теннисистка объявила о завершении карьеры
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» выкупил полузащитника у «Бетиса»
  • 15:26
    • Кокорин: На основные сборы с «Зенитом» не еду
  • 14:58
    • Джокович обыграл Раонича и встретится с Федерером на Australian Open
    Все новости спорта

    «Интер» объявил о подписании Эриксена

    Футбол Интер Серия A Футбол Италии Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Интер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Датчанин успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

    Ранее стало известно, что «нерадзурри» будут платить Эриксену 10 миллионов евро в год. Это сделает футболиста вторым по счету высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду.

    Сумма сделки по трансферу составила 20 миллионов евро, два из которых получит «Аякс».

  • Эриксен прибыл в Милан для медобследования
  • Читайте по теме

    • В нынешнем сезоне Эриксен забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 января
  • 20/01/2020 в 18:57
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Фиорентина»
  • 1.62
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Астон Вилла» «Лестеру» выйти в финал Кубка лиги?
  • «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Очередной «низовой» матч с участием «Атлетика»?
  • «Тенерифе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Монако» и «Сент-Этьен» много не забьют
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 21-27 январяГде хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:250
  • 13:31
    • Хованов: Капризов будет играть за «Миннесоту»
  • 12:44
    • Бен Арфа продолжит карьеру в Испании
  • 10:48
    • Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена в 1/4 финала Australian Open
    Коби Брайант Баскетбол Погиб Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мираПресса и комментарии о гибели легенды НБА Коби Брайанте Вчера в 20:040
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?
  • 3.25
    •
  • 17:06
    • Полузащитник сборной Италии перешел из «Интера» в «Наполи»
  • 16:03
    • Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Пармой»
  • 15:51
    • Два игрока «Спартака» включены в состав олимпийской сборной России
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассист и буллит Гусева, два очка Кучерова и шайба ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января 09:250
  • 09:39
    • Назван состав сборной России на третий этап Евротура
  • 15:16
    • «Арсенал» согласовал трансфер защитника «Шахтера» Матвиенко
  • 14:48
    • Кокорин проведет остаток сезона в «Зените-2»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бельфор — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тенерифе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Стэн Вавринка — Александр Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие