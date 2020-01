Эриксен прибыл в Милан для медобследования

Издание Athletic сообщает о том, что полузащитникпокинул расположениес вещами и вылетел в Милан для прохождения медицинского обследования в

Отмечается, что сумма сделки по трансферу составила 20 млн евро. 2 млн евро от этой суммы пойдут «Аяксу» в качестве процента с продажи.

Согласно контракту «нерадзурри» будут платить Эриксену 10 млн евро в год. Это сделает футболиста вторым по счету высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду. Контракт рассчитан на 4 года.

Christian Eriksen has just landed in Milano. He’ll sign as new Inter player. 🇩🇰🛬 #Eriksen #THFC #Inter pic.twitter.com/Mk8B2JTcPU