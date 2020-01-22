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    «Челси» в большинстве упустил победу над «Арсеналом»

    «Челси» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью со столичным «Арсеналом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 27-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. Мустафи ошибся с пасом назад на Лено, Абрахам подхватил мяч, ушёл от вратаря и упал в борьбе с Давидом Луисом, получившим за это красную карточку.

    Жоржиньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Лено почти дотянулся, но удар Жоржиньо был точным.

    На 63-й минуте грубейшая ошибка Канте позволила «Арсеналу» сравнять счёт. Француз должен был страховать партнёров, но оступился, а Мартинелли без труда убежал с центра поля на свидание с Кепой и пробил низом в правый угол.

    На 84-й минуте «синие» быстро разыграли угловой, а затем последовал прострел к вратарской, где Аспиликуэта удачно подставил ногу, срезав мяч в ближний угол ворот «АРсенала» — Лено не успел среагировать.

    А на 87-й минуте Торрейра подключил справа Бельерина, который сместился в центр и пробил в дальний угол ворот «Челси». Кепа до мяча не добрался.

    «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» находится на 10-й строчке.

    АПЛ. 24-й тур
    «Челси» — «Арсенал» — 2:2 (1:0)
    Голы: Жоржинью, 28 — с пенальти (1:0). Мартинелли, 63 (1:1). Аспиликуэта, 84 (2:1). Бельерин, 87 (2:2)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржинью, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Пепе (Холдинг, 81), Торрейра, Джака, Езил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1), ЛяказеттПредупреждения: Эмерсон, 21. Кристенсен, 59. Гендузи, 76Удаление: Давид Луиз, 26
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