Лондонскийна своем поле сыграл вничью со столичным(2:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

На 27-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. Мустафи ошибся с пасом назад на Лено, Абрахам подхватил мяч, ушёл от вратаря и упал в борьбе с Давидом Луисом, получившим за это красную карточку.

Жоржиньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Лено почти дотянулся, но удар Жоржиньо был точным.

На 63-й минуте грубейшая ошибка Канте позволила «Арсеналу» сравнять счёт. Француз должен был страховать партнёров, но оступился, а Мартинелли без труда убежал с центра поля на свидание с Кепой и пробил низом в правый угол.

На 84-й минуте «синие» быстро разыграли угловой, а затем последовал прострел к вратарской, где Аспиликуэта удачно подставил ногу, срезав мяч в ближний угол ворот «АРсенала» — Лено не успел среагировать.

А на 87-й минуте Торрейра подключил справа Бельерина, который сместился в центр и пробил в дальний угол ворот «Челси». Кепа до мяча не добрался.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» находится на 10-й строчке.