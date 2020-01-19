«Урал» обыграл польский «Ракув»

В составе российской команды отличились Михал Кухарчик, Тимур Жамалетдинов и Артем Шаболин.
Уральцы будут работать на Кипре до 27 января, им предстоит провести еще один спарринг.
Товарищеский матч
«Ракув» (Польша) — «Урал» (Россия) — 1:3 (0:1)
Голы: Кухарчик, 8 (0:1). Жамалетдинов, 51 (0:2). Ях, 56 (1:2). Шаболин, 58 (1:3)«Урал»: Годзюр (Баклов, 46), Ароян, Поляков, Вилюш (Арт.Мамин, 46), Золотов (Магомадов, 72), Димитров (Бумаль, 30. Селеменев, 78), Егорычев (Шаболин, 30. Голубцов, 78), Аугустыняк (Бавин, 46), Погребняк (Панюков, 30), Бикфалви (Жамалетдинов, 30), Кухарчик (Щербаков, 46. игрок на просмотре, 78)