«Урал» обыграл польский «Ракув»

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над польским «Ракувом» (3:1) в товарищеском матче на кипрском сборе.

В составе российской команды отличились Михал Кухарчик, Тимур Жамалетдинов и Артем Шаболин.

Уральцы будут работать на Кипре до 27 января, им предстоит провести еще один спарринг.