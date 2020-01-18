ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаГалстук для Гвардиолы. Глупые ошибки убили чемпионские амбиции «Ман Сити»
  • 22:49
    • «Ньюкасл» вырвал победу у «Челси»
  • 22:39
    • «Дубль» Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Унион»
  • 20:01
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед»
  • 20:00
    • Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей»
  • 19:56
    • Автогол лишил «Ман Сити» победы над «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Зидан об отмененном голе: У судей трудная работа, но они всё решают

    Футбол Примера Футбол Испании Реал Мадрид Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Зинедин Зидан дал послематчевое интервью, в котором поделился мнением о спорных ситуациях, которые возникали в поединке между его командой и «Севильей».

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «В моменте с отменённым голом "Севильи" была блокировка. Это нарушение. Арбитр посмотрел повтор, после чего зафиксировал фол. Во втором тайме, когда Люк де Йонг сравнял счёт, была игра рукой, но свистка не было.

    Я ничего не могу объяснить. Не собираюсь углубляться в это. Иногда это работает против тебя, в других случаях — наоборот. У судей трудная работа, но они всё решают. Я считаю, что блокировка была. Это фол. Не нужно жаловаться.

    Не думаю, что рефери сильно повлиял на результат матча. Он сделал то, что должен был сделать», — цитирует француза Marca.

    Напомним, что «Реал» выиграл со счетом 2:1 благодаря «дублю» Каземиро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?
  • 15/01/2020 в 15:40
    •
  • Прогноз
  • «Мальорка» — «Валенсия»
  • 3.80
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Макгрегор будет восстанавливать репутацию в UFC
  • Макгрегор — Серроне. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • С каким настроем мадридцы вернутся в Примеру?
  • «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Захочет ли «Юве» громить «Парму»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Уотфорд» — «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Ничья «Тоттенхэма», поражение «Челси», «МанСити» расписал ничью с «Кристал Пэлас», «Юнайтед» сыграет на «Энфилде»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу 23:130
  • 18:15
    • Саночница Иванова стала чемпионкой Европы
  • 23:58
    • Зидан об отмененном голе: У судей трудная работа, но они всё решают
  • 17:35
    • Франция выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Россия — четвертая
    Лионель Месси Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Севильей», «Атлетико» поедет к «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»Обзор матчей 20 тура Примеры 23:200
  • Экспресс дня

  • «Барселона» возьмет реванш у «Гранады»?
  • 2.57
    •
  • 20:59
    • Бобслеисты Гайтюкевич и Коротков стали вторыми на этапе Кубка Европы
  • 20:47
    • Дабл-дабл Уильямса помог «Локо» переиграть «Цмоки»
  • 20:26
    • «Лилль» вышел в 1/8 финала Кубка Франции
    Тимо Вернер Футбол Господство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит БундеслигиПрогноз на вторую часть сезона обещает подарить интригующую чемпионскую гонку Вчера в 20:530
  • 17:22
    • «Уотфорд» и «Тоттенхэм» победителя не определили
  • 16:17
    • Хорватский защитник попрощался с ЦСКА
  • 15:01
    • Соболев приостановил переговоры с ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.65
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Коламбус — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Макгрегор — Серроне
  • Прочие
  • Завтра в 08:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брешиа — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие