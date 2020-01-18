Зидан об отмененном голе: У судей трудная работа, но они всё решают

дал послематчевое интервью, в котором поделился мнением о спорных ситуациях, которые возникали в поединке между его командой и

«В моменте с отменённым голом "Севильи" была блокировка. Это нарушение. Арбитр посмотрел повтор, после чего зафиксировал фол. Во втором тайме, когда Люк де Йонг сравнял счёт, была игра рукой, но свистка не было.

Я ничего не могу объяснить. Не собираюсь углубляться в это. Иногда это работает против тебя, в других случаях — наоборот. У судей трудная работа, но они всё решают. Я считаю, что блокировка была. Это фол. Не нужно жаловаться.

Не думаю, что рефери сильно повлиял на результат матча. Он сделал то, что должен был сделать», — цитирует француза Marca.

Напомним, что «Реал» выиграл со счетом 2:1 благодаря «дублю» Каземиро. 0