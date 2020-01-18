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    «Лацио» разгромил «Сампдорию», Иммобиле оформил хет-трик

    «Лацио» — «Сампдория»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Римский «Лацио» разгромил «Сампдорию» (5:1) в домашнем матче 20-го тура итальянской серии А.

    «Лацио»
    «Лацио»

    Хет-трик оформил Чиро Иммобиле, еще по разу отличились Фелипе Кайседо и Баштуш.

    Гол престижа в составе «Сампдории» забил Карол Линетти.

    На голевом счету Иммобиле стало 23 гола в 19 матчах, это лучший результат в топ-5 европейских лиг.

    «Лацио» победил в шестом матче подряд и на одно очко отстает от идущего вторым «Интера». «Сампдория» занимает 16-е место в таблице Серии А.

    Серия А. 20-й тур
    «Лацио» — «Сампдория» — 5:1 (3:0)
    Голы: Кайседо, 7 (1:0). Иммобиле, 17 — с пенальти (2:0). Иммобиле, 20 (3:0). Баштуш, 54 (4:0). Иммобиле, 65 — с пенальти (5:0). Линетти, 70 (5:1)«Лацио»: Стракоша, Раду (Баштуш, 49), Ачерби (Вавро, 66), Габаррон, Лукас, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле, Хони«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру (Ауджелло, 63), Колли, Шабо, Линетти, Янкто (Экдаль, 46), Виейра, Торсби, Габбьядини (Бонаццоли, 71), КапрариПредупреждения: Виейра, 31. Колли, 62. Адеканье, 68Удаление: Шабо, 73
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