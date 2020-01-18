«Лацио» — «Сампдория»: счет матча 5:1, обзор голов

Римскийразгромил(5:1) в домашнем матче 20-го тура итальянской серии А.

Хет-трик оформил Чиро Иммобиле, еще по разу отличились Фелипе Кайседо и Баштуш.

Гол престижа в составе «Сампдории» забил Карол Линетти.

На голевом счету Иммобиле стало 23 гола в 19 матчах, это лучший результат в топ-5 европейских лиг.

«Лацио» победил в шестом матче подряд и на одно очко отстает от идущего вторым «Интера». «Сампдория» занимает 16-е место в таблице Серии А.