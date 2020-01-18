«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 23 тура английской Премьер-лигисыграл вничью с(1:1) на своем поле.

Вперед вышли «канониры». Под завесу первого тайма преимущество своей команде дал Мартинелли. Он подкараулил мяч почти перед линией ворот. Сака мастерски перебросил защитников, и мяч лег прямо на «щеку» форварда, который ударил в пустые ворота.

Однако «красно-белым» не хватило концентрации. Они пропустили на 83 минуте. С правого фланга последовал навес. Форвард «клинков» сделал скидку на своего. Тот в одно касание расстрелял голкипера сильнейшим ударом левой ногой в дальний угол. Автором забитого мяча стал Джон Флек.

«Арсенал» продолжает идти в середине таблицы с 29 очками. «Шеффилд Юнайтед» набрал 33 пункта, однако спустился на 7 строчку.