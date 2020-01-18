«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: счет 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Вперед вышли «канониры». Под завесу первого тайма преимущество своей команде дал Мартинелли. Он подкараулил мяч почти перед линией ворот. Сака мастерски перебросил защитников, и мяч лег прямо на «щеку» форварда, который ударил в пустые ворота.
Однако «красно-белым» не хватило концентрации. Они пропустили на 83 минуте. С правого фланга последовал навес. Форвард «клинков» сделал скидку на своего. Тот в одно касание расстрелял голкипера сильнейшим ударом левой ногой в дальний угол. Автором забитого мяча стал Джон Флек.
«Арсенал» продолжает идти в середине таблицы с 29 очками. «Шеффилд Юнайтед» набрал 33 пункта, однако спустился на 7 строчку.
АПЛ. 23 тур
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1
Голы: 1:0 — 45 Мартинелли, 1:1 — 83 Флек«Арсенал» Лено, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Давид Луиз, Озил, Торрейра, Пепе, Джака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 74), Сака«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Башем (Бешич, 76), Иган, Стивенс, Норвуд, Флек, Ландстрем (Робинсон, 67), О`Коннелл, Муссе (Шарп, 56), МакберниПредупреждения: Норвуд (4), Болдок (51), Джака (90)