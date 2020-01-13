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    Зидан выиграл все финалы с «Реалом»

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Атлетико
    Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале турнира «Атлетико» (0:0, пен. 4:1).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Таким образом, «королевский клуб» победил уже в девятом финальном поединке во всех турнирах под руководством французского тренера Зинедина Зидана.

    Ранее Зидан трижды приводил свою команду к победам в розыгрышах Лиги чемпионов, дважды побеждал с ней в Суперкубках УЕФА, два раза выигрывал с «Реалом» в финалах клубного чемпионата мира, а также взял с мадридцами Суперкубок Испании 2017 года.

    Кроме того, Зидан выиграл первый трофей после возвращения в «Реал» в 2019 году. 0

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