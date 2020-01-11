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    Ришарлисон принес «Эвертону» победу над «Брайтоном»

    «Эвертон» — «Брайтон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Эвертон» одержал победу над «Брайтоном» в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Эвертона»
    Футболисты «Эвертона»

    Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 38-й минуте забил Ришарлисон, которому ассистировал Люка Динь.

    АПЛ. 22-й тур
    «Эвертон» — «Брайтон» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 38 Ришарлисон«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Сидибе, Кин, Динь (Мина, 85), Бернард (Делф, 72), Сигурдссон, Уолкотт (Коулмэн, 74), Дэвис, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин«Брайтон»: Райан, Бернардо, Данк, Уэбстер, Монтойя (Гросс, 62), Троссард, Стивенс (Мюррей, 72), Джаханбахш (Альсате, 62), Проппер, Даффи, МопеПредупреждения: Кэлверт-Льюин (78), Даффи (79), Пикфорд (90)

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает 11-е место (28 очков), а «Брайтон» — 14-е (24 очка). 0

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