Эриксен может перейти в «Интер»

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    Как сообщает The Guardian, Кристиан Эриксен может оказаться в «Интере». Футболисту предложат контракт на 4,5 года.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Отмечается, что «Интер» готов заплатить 20 млн евро, что датчанин перешел в клуб этой зимой, а не летом. В противном случае длительность контракта с «нерадзурри» составит уже 4 года.

    Помимо «Интера» футболистом интересуется ПСЖ. На днях представители обоих клубов проведут встречу с агентом Кристиана Эриксена.

    Сам футболист не намерен оставаться в Англии и хочет сменить чемпионат. В этом сезоне АПЛ он отыграл 17 матчей, заработав 2+2 пункта по системе «гол+пас». 0

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