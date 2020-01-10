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    Вальверде: «Атлетико» перевернул ход встречи

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетико Барселона
    Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил своим мысли после поражения в Суперкубке Испании от мадридского «Атлетико».

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Мы доминировали в этом матче. Казалось, что всё в наших руках, но "Атлетико" перевернул ход встречи. Когда они сравняли счёт, мы не знали, как их остановить.

    Моя отставка? Тренеры двигаются идеей работать и отдавать всё в каждой игре, Позиция тренера всегда нестабильна, и это усиливается, когда вы проигрываете», — передает слова специалиста сайт федерации футбола Испании.

    Напомним, что счет в матче составил 2:3 в пользу «матрасников». Мората сначала сравнял счет, а за 4 минуты до конца встречи Корреа вырвал для полосатых победу. 0

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