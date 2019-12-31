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    ФИФА рассмотрит возможность изменения правила определения офсайда

    Футбол ФИФА Между тем
    Международная федерация футбола (ФИФА) изучает варианты возможного изменения правила фиксации офсайда, сообщает The Times.

    ФИФА рассматривает возможность изменения правило определения офсайда
    ФИФА рассматривает возможность изменения правило определения офсайда

    В руководстве организации предлагают определять офсайд только в том случае, если между последним игроком защищающийся команды и атакующим футболистом имеется «очевидный просвет».

    Если в ФИФА сочтут необходимым изменить правила, им нужно будет отправит запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Это международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Только после того, как ИФАБ утвердит изменения, они могут быть внедрены. ФИФА не может сделать это самостоятельно.

    Напомним, судейство в матче 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (1:0) вызвало немало вопросов у футбольной общественности. Сначала арбитры засчитали гол нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, который изначально не был засчитан из-за якобы игры рукой Вирджила ван Дейка. Через несколько минут арбитры отменили уже забитый мяч «Вулверхэмптона» из-за небольшого офсайда. 0

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