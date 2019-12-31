Абрахам отказывается продлевать контракт с «Челси»

Нападающийотказывается продлевать контракт с лондонским клубом, утверждает Goal.

По информации источника, 22-летний футболист хочет зарабатывать на уровне одноклубника Каллума Хадсона-Одои, однако руководство «синих» не готово платить Абрахаму 180 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси» в сентябре этого года. Лондонский клуб был вынужден принять требования игрока из-за интереса со стороны мюнхенской «Баварии» к игроку с истекающим контрактом.

В нынешнем сезоне Абрахам забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его текущий контракт действует до лета 2022 года. 0