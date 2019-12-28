Видаль требует бонусы от «Барселоны»

Полузащитникпожаловался на клуб в ассоциацию футболистов Испании.

Он утверждает, что ему должны заплатить 2,4 миллиона евро в видео бонусов.

Как сообщает испанское издание АВС, чилиец заявил, что «Барса» не выполнила условия контракта. Клуб же считает, что адвокаты игрока умышленно неправильно трактуют контракт. Указано, что в соглашении прописаны бонусы за количество матчей по итогам прошлого сезона, но все детали контракта неизвестны.

Ранее сообщалось, что футболист хочет перейти в «Интер». При этом была информация об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Барсу» и забил пять мячей при одной голевой передаче. 0