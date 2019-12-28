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    «Рубин» приобрел нападающего «Краснодара»

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    «Рубин» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева.

    Иван Игнатьев
    Иван Игнатьев

    Казанский клуб заключил с 20-летним форвардом контракт до 30 мая 2024 года.

    Ранее стало известно, что сумма трансфера составит около семи миллионов евро. Также «горожане» получат процент от последующей перепродажи футболиста.

    В нынешнем сезоне Игнатьев провел 13 матчей в РПЛ и забил четыре гола.

    В марте 2019 года у форварда возник конфликт с «Краснодаром», когда из-за отказа продлить контракт его перевели в дубль. Вскоре стороны договорились о подписании нового соглашения, и конфликт был улажен. 0

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