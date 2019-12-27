«Лестер» — «Ливерпуль»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:4.

Счет в матче на 31-й минуте открыли гости. После розыгрыша углового на левом фланге Александер-Арнольд исполнил подачу на дальнюю штангу, где Роберто Фирмино ударом головой с близкой дистанции уверенно замкнул этот пас.

На 71-й минуте в ворота «Лестера» был назначен пенальти — Сёюнджю рукой прервал подачу с углового с левого фланга. Джеймс Милнер уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Спустя три минуты Александер-Арнольд прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Фирмино первым касанием мяч обработал и вторым отправил мяч в девятку ворот.

А на 78-й минуте Мане отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Трент Александер-Арнольд точно в дальний угол ворот Шмейхеля.

Команда Юргена Клоппа одержала восьмую победу подряд и занимает 1-е место в таблице АПЛ, набрав 52 очка. «Лестер» идет вторым — 39 очков.

29 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Вулверхэмптона», а команда Брендана Роджерса встретится днем ранее с «Вест Хэмом».