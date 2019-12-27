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    «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛ

    «Лестер» — «Ливерпуль»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 31-й минуте открыли гости. После розыгрыша углового на левом фланге Александер-Арнольд исполнил подачу на дальнюю штангу, где Роберто Фирмино ударом головой с близкой дистанции уверенно замкнул этот пас.

    На 71-й минуте в ворота «Лестера» был назначен пенальти — Сёюнджю рукой прервал подачу с углового с левого фланга. Джеймс Милнер уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    Спустя три минуты Александер-Арнольд прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Фирмино первым касанием мяч обработал и вторым отправил мяч в девятку ворот.

    А на 78-й минуте Мане отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Трент Александер-Арнольд точно в дальний угол ворот Шмейхеля.

    Команда Юргена Клоппа одержала восьмую победу подряд и занимает 1-е место в таблице АПЛ, набрав 52 очка. «Лестер» идет вторым — 39 очков.

    29 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Вулверхэмптона», а команда Брендана Роджерса встретится днем ранее с «Вест Хэмом».

    АПЛ. 19-й тур
    «Лестер» — «Ливерпуль» — 0:4 (0:1)
    Голы: Роберту Фирмину, 31 (0:1). Милнер, 71 — с пенальти (0:2). Роберту Фирмину, 74 (0:3). Александр-Арнолд, 78 (0:4)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Чилвелл, Прат (Перес, 72), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Чудхури, 76), Барнс (Олбрайтон, 58), Варди«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70), Вайналдум, Салах (Ориги, 70), Роберту Фирмину, МанеПредупреждения: Гомес, 62. Мэддисон, 73
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